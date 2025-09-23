إعلان

مراهق يشعل النار في شركة والده بالهرم بسبب "تروسيكل"

كتب : مصراوي

07:53 م 23/09/2025

تروسيكل - أرشيفية

في واقعة صادمة، أقدم عامل خردة لا يتجاوز 15 عامًا على إشعال النيران داخل شركة مقاولات وتوريدات مؤجرة من والده بمنطقة الهرم، إثر خلافات أسرية بسبب رفض والده منحه مبلغًا ماليًا لشراء "تروسيكل".

المتهم، وفي لحظة غضب، كسر باب الشقة التي تستأجرها الشركة من والده، وألقى بداخلها زجاجة مولوتوف مشتعلة، ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم التهم محتويات الشركة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تروسيكل طفل مراهق الهرم الجيزة شركة حريق
