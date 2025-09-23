واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، التي تستمر لمدة شهر اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، لتوفير المستلزمات المدرسية، إلى جانب استمرار طرح السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتصل نسب التخفيضات في المبادرة إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (https://moi.gov.eg).

وشهدت المبادرة توسعًا ملحوظًا في عدد المنافذ المشاركة لتشمل (55 سلسلة تجارية – 117 مكتبة – 113 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا – 114 قافلة متحركة)، بإجمالي 2931 منفذًا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، إضافة إلى قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" بالوزارة، والمعلن عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (هنا).

وتأتي تلك الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من دورها المجتمعي الهادف إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية.

