أول تعليق لدفاع "أم سجدة" على حكم حبسها: موكلتي برئت من بعض التهم

كشف المحامي ناصر عوف، دفاع البلوجر الشهيرة بـ"أم سجدة"، عن تفاصيل جلسة الحكم على موكلته في اتهامها بالاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية ونشر محتوى خادش.

وقال عوف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت بمعاقبة موكلته بالحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه في الاتهام الثاني المتعلق بالاعتداء على قيم وتقاليد المجتمع الأسرية، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمذكرة استئناف على الحكم غدًا أمام محكمة مستأنف الاقتصادية.

وأضاف أن المحكمة برأت موكلته في الاتهام الأول المتعلق بنشر مقاطع فيديو خادشة على موقع التواصل "تيك توك"، وكذلك الاتهام الثالث بإنشاء حساب على منصات التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر المعروفة بـ"أم سجدة" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية ونشر مقاطع فيديو تخدش الحياء العام.

