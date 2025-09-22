إعلان

ضبط سائق ميكروباص تسبب في وفاة شخص بالمنيا

كتب : علاء عمران

01:46 م 22/09/2025

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص مما أدى إلى وفاته وهروبه عقب الحادث بالمنيا.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري ورد بلاغ لمركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا بوقوع حادث تصادم بين سيارة "ميكروباص" ودراجة هوائية، أسفر عن وفاة قائد الدراجة بدائرة المركز.
وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ملوى). وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فوجئ بانحراف الدراجة الهوائية أمامه ولم يتمكن من تفاديها فاصطدم بها دون قصد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

