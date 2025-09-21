إعلان

حبس 5 أشخاص تعدوا على حارس عقار وزوجته في الطالبية

07:56 م الأحد 21 سبتمبر 2025

حبس 5 أشخاص تعدوا على حارس عقار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بالاعتداء على حارس عقار وزوجته في منطقة الطالبية، وفرض السيطرة وترويع المواطنين وحيازة أسلحة بيضاء، بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي عدد من الأشخاص على رجل وزوجته بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد المجني عليهما وهما حارس عقار وزوجته، وقد أصيبا بكدمات متفرقة، ويقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأفاد المجني عليهما بأنهما تعرضا للتعدي بالضرب من قبل أحد قاطني العقار الذي يعملان به، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم خمسة أشخاص، من بينهم قاطن العقار وأربعة عمال استعان بهم وبحوزتهم الأدوات التي استخدموها في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بما نسب إليهم أثناء التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

اقرأ أيضًا:

"الجنح" تبرئ صالح جمعة من واقعة ضرب بالتجمع

الإفراج عن "علياء قمرون" بعد سداد الكفالة في اتهامها ببث محتوى خادش

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس متهمين اعتداء على حارس شرطة الطالبية النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة