حبس 5 أشخاص تعدوا على حارس عقار وزوجته في الطالبية

أمرت النيابة العامة حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بالاعتداء على حارس عقار وزوجته في منطقة الطالبية، وفرض السيطرة وترويع المواطنين وحيازة أسلحة بيضاء، بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعدي عدد من الأشخاص على رجل وزوجته بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد المجني عليهما وهما حارس عقار وزوجته، وقد أصيبا بكدمات متفرقة، ويقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأفاد المجني عليهما بأنهما تعرضا للتعدي بالضرب من قبل أحد قاطني العقار الذي يعملان به، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم خمسة أشخاص، من بينهم قاطن العقار وأربعة عمال استعان بهم وبحوزتهم الأدوات التي استخدموها في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بما نسب إليهم أثناء التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

