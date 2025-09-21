كتب- أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي، في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري.

وقالت النيابة في بيان لها، اليوم الأحد، إنها باشرت التحقيقات في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف، وانتقلت لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع الأدلة المادية الممكنة.

كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.

وأفادت التحريات أن الموظفة المختصة بالمعمل هي مرتكبة واقعة الاختلاس، فتم ضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين. وباستجواب المتهمة الأولى، أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به. ثم سلمه المتهم الثاني للمتهم الثالث، الذي بدوره باعه للمتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة ذهب وقام بسبكه، وقد ثبتت التحريات حسن نية المتهمين الثالث والرابع.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.

كما ندبت النيابة لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل بما هو ثابت فعليًا داخله. وقد أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها: مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية لعام 2023، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية، إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل يوميًا.

كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر داخل المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية للمرممين وتفتيشهم عند الخروج، إضافة إلى تركيب آلات تصوير داخل المعمل. وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في الواقعة.

