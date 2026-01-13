"تصعيد خطير".. واشنطن تندد بإطلاق روسيا صاروخًا فرط صوتي على أوكرانيا



وكالات

نددت الولايات المتحدة باستخدام روسيا صاروخ أوريشنيك الفرط صوتي في هجوم على أوكرانيا الأسبوع الماضي، معتبرة أنه تصعيد خطر ولا يمكن تفسيره، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الاثنين.

قالت نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تامي بروس، إن الصاروخ سقط في منطقة في أوكرانيا قريبة من الحدود مع بولندا وحلف شمال الأطلسي، لافتة إلى إن هذا الأمر يشكّل تصعيدا جديدا خطرا ولا يمكن تفسيره، في وقت تعمل الولايات المتحدة مع كييف وشركاء آخرين وموسكو لوضع حد للحرب من خلال اتفاق يتم التفاوض بشأنه.

وتابعت بروس: "ندين الهجمات الروسية المستمرة والمتصاعدة على منشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية في أوكرانيا".

قالت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، إن صاروخها البالستي استهدف منشأة للصناعات الجوّية في لفيف غرب.

وأضافت: "بحسب معلومات مؤكدة من مصادر مستقلة عقب الضربة التي نفذتها ليل 9 يناير القوات المسلحة الروسية بواسطة نظام الصواريخ البالستية الأرضية المحمول أوريشنيك، فإن مصنع الدولة لإصلاح قطاع الملاحة الجوّية في لفيف وضع خارج الخدمة".

أشارت موسكو إلى أن الضربة جاءت ردا على استهداف أوكرانيا مقر إقامة للرئيس فلاديمير بوتين في شمال غرب روسيا.

كان جهاز الأمن الأوكراني أكّد الجمعة، أن روسيا استهدفت ليلا منطقة لفيف بصاروخ أوريشنيك، ناشرا صورا لما قال إنه حطام الصاروخ.

ووصف القائم بأعمال السفير البريطاني جيمس كاريوكي الهجوم، أنه متهور، معتبرا أنه يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وينطوي على مخاطر تصعيد كبرى.

بالإضافة إلى استخدام الصاروخ أوريشنيك، شنّت روسيا الجمعة ضربات جوّية مكثّفة في أوكرانيا أودت بـ4 أشخاص في كييف وحرمت نصف مباني العاصمة من التدفئة في أجواء جليدية، وفقا للعربية.