وزير الحرب الأمريكي: المتحولون جنسيًا لن يشتتوا انتباه الجيش بعد الآن

كتب : مصراوي

03:01 ص 13/01/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

وكالات

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن "الرجال الذين يرتدون الفساتين" لن يشتتوا انتباه الجيش بعد الآن، موضحا أن البلاد لا يمكنها امتلاك جيش قوي دون إنتاج الأسلحة محليا.

أضاف هيجسيث متحدثا في منشأة تابعة لشركة لوكهيد مارتن في تكساس: "نريد التخلص من عوامل التشتيت، ولا مزيد من سياسة الإدماج والمساواة والتنوع، ولا مزيد من الرجال الذين يرتدون الفساتين"إشارة الى المتحولين جنسيا حيث قال ترامب يوجد جنسان فقط ذكر وأنثى وهيجسيث يماهي الرئيس على ما يبدو".

أضاف: "كفى تنوعا وشمولا، وكفى رجالا يرتدون الفساتين، وكفى تمجيدا لتغير المناخ، لقد انتهى كل ذلك، ونحن نطلق العنان للمقاتل ليكون جاهزا، مدربا، منضبطا ومسؤولا".

وأوضح أن الإدارات الأمريكية السابقة كانت تسند القدرات والعمليات الصناعية العسكرية الأمريكية إلى دول أجنبية، متجاهلة أهمية المهارات المتوفرة محليا.

وتابع: "في عهد الرئيس ترامب، انتهى ذلك الزمن، ونحن نعيش في عالم واقعي"، موضحا أن الولايات المتحدة لا يمكنها امتلاك جيش قوي دون إنتاج الأسلحة والمكونات محليا.

وتحدث هيجسيث عن إعطاء الأولوية للإنفاق الدفاعي، مؤكدا على ضرورة إعادة بناء ترسانة الحرية من خلال تزويد الجيش بأنظمة أسلحة متطورة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدعي سعيه لإنهاء الحروب، قد اقترح الأسبوع الماضي زيادة ميزانية دفاع البلاد للسنة المالية المقبلة بأكثر من 50% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، وفقا لروسيا اليوم.

