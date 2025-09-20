إعلان

"الشخص المتشنج".. الداخلية تضبط متعاطيًا للمواد المخدرة ظهر في فيديو متداول بالجيزة

07:01 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب- عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة تشنجات إثر تعاطيه للمواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل من متعاطي المواد المخدرة -مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وتبين سابقة تردده للعلاج بإحدى مستشفيات العلاج النفسي والإدمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعاطي المخدرات ضبط متشنج وزارة الداخلية
