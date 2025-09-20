إعلان

الداخلية تضبط شخصاً ظهر عارياً في فيديو يسب مواطنين بالغربية

01:51 م السبت 20 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص متجرداً من ملابسه العلوية بالتعدي بالسب على بعض الأشخاص بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وهو أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة نتيجة حدوث مشادة كلامية بينه وبين بعض الأشخاص، بعدما قاموا بعاتبته على معاكسة إحدى الفتيات.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية محافظة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر