الداخلية تضبط شخصاً ظهر عارياً في فيديو يسب مواطنين بالغربية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص متجرداً من ملابسه العلوية بالتعدي بالسب على بعض الأشخاص بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وهو أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة نتيجة حدوث مشادة كلامية بينه وبين بعض الأشخاص، بعدما قاموا بعاتبته على معاكسة إحدى الفتيات.

