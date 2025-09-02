إعلان

ابتكر قصة وفاة لأربعة.. سقوط ناشر فيديو كاذب في المطرية

10:55 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

ناشر الفيديو الكاذب

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث العاصمة حقيقة مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء شخص بحدوث مشاجرة بين طرفين ووفاة 4 أشخاص بسبب خلافات حول قانون الإيجار القديم بالمطرية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ولا يوجد ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأمكن ضبط القائم بالنشر (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وبسؤاله أقر بإدعائه الكاذب ونفى حدوث ذلك، واختلاقه الواقعة؛ بغرض جذب المتابعين وزيادة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية.

فيديو كاذب المطرية القاهرة وفاة 4 مشاهدات متابعين
