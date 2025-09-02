"الشاورما بايظة".. لقاء سويدان تحرر محضرا ضد مطعم شهير بالزمالك

القاهرة - مصراوي:

في واقعة مثيرة أثارت جدلاً واسعًا في حي الزمالك وسط العاصمة، حررت الفنانة لقاء سويدان بلاغا تتهم فيه مطعمًا شهيرًا بتقديم وجبات تحتوي على دواجن فاسدة تُعرض حياة الزبائن للخطر.

التفاصيل بدأت عندما اشترت سويدان "ساندوتش شاورما" من مطعم الكائن معروف، لكنها فوجئت بطعم ورائحة غريبة، لتكتشف وجود دواجن غير صالحة داخل الطلب، حب روايتها.

"سويدان" عادت إلى المطعم مطالبة بتغيير "سيخ الشاورما" بالكامل حماية للزبائن، لكن قوبل طلبها بالرفض لتقرر اللجوء إلى قسم شرطة قصر النيل ببلاغ رسمي للتولى الجهات المعنية التحقيق.