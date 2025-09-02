فيديو مثير| شاب يكسر محل والدته بالدقهلية والداخلية تكشف التفاصيل
12:46 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام شخص بكسر زجاج محلها بالدقهلية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 27 أغسطس، حيث تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغًا من السيدة الظاهرة بالفيديو (ربة منزل) يفيد بتضررها من نجلها لقيامه بالتعدي على محل الأحذية المملوك لها، وتحطيم الباب الزجاجي وإتلاف بعض محتوياته، بسبب خلافات بينهما.
وأضاف البيان، أنه تم ضبط المتهم (حداد)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بالتخلص من العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
