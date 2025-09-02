إعلان

فيديو مثير| شاب يكسر محل والدته بالدقهلية والداخلية تكشف التفاصيل

12:46 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام شخص بكسر زجاج محلها بالدقهلية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 27 أغسطس، حيث تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغًا من السيدة الظاهرة بالفيديو (ربة منزل) يفيد بتضررها من نجلها لقيامه بالتعدي على محل الأحذية المملوك لها، وتحطيم الباب الزجاجي وإتلاف بعض محتوياته، بسبب خلافات بينهما.
وأضاف البيان، أنه تم ضبط المتهم (حداد)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بالتخلص من العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية شاب يكسر محل والدته مركز شرطة السنبلاوين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رغم تخطيه 3500 دولار عالميا.. لماذا لم تقفز أسعار الذهب في مصر؟