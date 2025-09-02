إعلان

6 قرارات عاجلة من النيابة بشأن دهس 10 أشخاص أمام جمعية خيرية بالجيزة

12:07 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، التحفظ على سيدة تعمل معلمة؛ لاتهامها بالتسبب في حادث دهس أمام إحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة الجيزة، بعدما فقدت السيطرة على سيارتها الملاكي فاصطدمت بعدد من المواطنين المتواجدين أمام مقر الجمعية لاستلام مساعدات، ما أسفر عن مصرع سيدة مسنة وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة.

كما قررت النيابة التحفظ على السيارة لفحصها فنيًا، وتكليف رجال المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات حول ملابسات الواقعة، وسماع أقوال المصابين وشهود العيان، فضلًا عن طلب تقرير طبي مفصل عن حالات المصابين، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث للوقوف على تفاصيله.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة في العقد الرابع من العمر، وتعمل مدرسة، وأثناء قيادتها السيارة فوجئت بتجمع عدد من المواطنين أمام مقر الجمعية الخيرية، فاختلت عجلة القيادة بيدها ولم تتمكن من السيطرة على المركبة، فاصطدمت بعشرة أشخاص. وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مسنة في الحال، فيما أصيب 9 مواطنين آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

