كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 0
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

"ده مش فريق الزمالك".. تعليق ناري من الغندور بعد تأهل الأبيض

كتب : محمد خيري

05:07 م 28/12/2025

الإعلامي خالد الغندور

أبدى الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، استياءه من مستوى الفريق الأبيض، رغم الفوز على بلدية المحلة والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "يا جماعة إيه المستوى ده؟ ده مش فريق الزمالك".

وأضاف أن الأداء الذي قدمه الزمالك لا يليق باسم النادي، موضحًا أن الفريق ظهر بشكل أقل من العادي، مشيرًا إلى أن الفوز بصعوبة على فريق بلدية المحلة، صاحب المركز الثامن عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين، يعكس الحالة الفنية التي وصل إليها الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على بلدية المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+1)، ليقود الفريق الأبيض إلى الدور التالي من البطولة.

خالد الغندور فريق الزمالك بلدية المحلة بطولة كأس مصر

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

