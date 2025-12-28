إعلان

ميكروباص يتحول لأداة دعاية انتخابية في قنا.. والأمن يتدخل

كتب : مصراوي

06:21 م 28/12/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يقوم بوضع ملصق دعاية انتخابية خاص بأحد المرشحين على الزجاج الخلفي للسيارة، مع توصيل عدد من الناخبين إلى لجانهم الانتخابية، وحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح، بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وكذلك قائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

انتخابات مبلغ مالي بطاقات انتخابات النواب

