كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول لشخص يستقل ميكروباص ويضع ملصق دعاية انتخابية خاص بأحد المرشحين على الزجاج الخلفي للمركبة، إلى جانب توصيل عدد من الناخبين إلى لجانهم الانتخابية وحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالحه، وذلك بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا.

وبالفحص، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وضبط قائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العام.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر