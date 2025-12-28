مباحث العمرانية تكشف كواليس ضرب شخص على يد 3 من جيرانه
المشكو في حقهم
كشفت التحريات ملابسات تضرر شخص من اعتداء آخرين عليه بالجيزة.
بسؤال الشاكى -مصاب بجرح قطعى بالرأس مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية- اتهم 3 أشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة.
أمكن ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
