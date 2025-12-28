إعلان

مباحث العمرانية تكشف كواليس ضرب شخص على يد 3 من جيرانه

كتب : مصراوي

06:05 م 28/12/2025

كشفت التحريات ملابسات تضرر شخص من اعتداء آخرين عليه بالجيزة.

بسؤال الشاكى -مصاب بجرح قطعى بالرأس مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية- اتهم 3 أشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

أمكن ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

