إعلان

ضبط محاولة شراء أصوات ناخبين بمواد غذائية في سوهاج

كتب : مصراوي

06:24 م 28/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته كميات من المواد الغذائية.

وبالفحص، تبين أن المتهم كان يعتزم توزيع تلك المواد على الناخبين أثناء ترددهم على لجانهم الانتخابية، وذلك بقصد حثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، في مخالفة صريحة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شراء أصوات الداخلية سوهاج جرجا انتخابات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة