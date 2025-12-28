ضبط محاولة شراء أصوات ناخبين بمواد غذائية في سوهاج

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته كميات من المواد الغذائية.

وبالفحص، تبين أن المتهم كان يعتزم توزيع تلك المواد على الناخبين أثناء ترددهم على لجانهم الانتخابية، وذلك بقصد حثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، في مخالفة صريحة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر