"سيعود السلام إلى البلدان".. ترامب يعلن وقف القتال مؤقتا بين تايلاند وكمبوديا

كتب-عبدالله محمود:

06:35 م 28/12/2025

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف الحرب بين تايلاند وكمبوديا بشكل مؤقت، وفقًا للمعاهدة الأصلية التي اتفقنا عليها مؤخرًا.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الأحد،: "إنه يسعدني أن أعلن أن القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا سيتوقف مؤقتًا، وسيعودان إلى العيش في سلام، وفقًا للمعاهدة الأصلية التي اتفقنا عليها مؤخرًا".

وهنّأ الرئيس الأمريكي، زعيمي تايلاند وكمبوديا على وقف إطلاق النار، قائلا: "وأود أن أهنئ كلا الزعيمين العظيمين على تألقهما في التوصل إلى هذه النتيجة السريعة والعادلة للغاية".

وأوضح ترامب أن رئيس تايلاند وكمبوديا، كان سريعًا وحاسمًا في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الولايات المتحدة فخورة بتقديم المساعدة في وقف الحروب والصراعات التي قامت بتسويتها خلال الأشهر الأحد عشر الماضية.

وأشار ترامب إلى أن أمريكا أخذت دور الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية في إنهاء 8 حروب، قائلا: "الأمم المتحدة لم تقدم سوى القليل من المساعدة أو المساعدة في أي منها، بما في ذلك الكارثة الجارية حاليا بين روسيا وأوكرانيا".

وطالب الرئيس الأمريكي الأمم المتحدة أن تشارك بشكل حقيقي في السلام العالمي مضيفًا: "يجب على الأمم المتحدة أن تبدأ في النشاط والمشاركة في السلام العالمي!".

ترامب الرئيس الأمريكي وقف الحرب بين تايلاند وكمبوديا تايلاند وكمبوديا

