إعلان

ضبط 4 متهمين بمحاولات التأثير على الناخبين في ثلاث محافظات

كتب : مصراوي

05:45 م 28/12/2025

متهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-

واصلت وزارة الداخلية متابعتها لسير العملية الانتخابية، اليوم الأحد، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المخالفين في محافظات البحيرة وسوهاج والإسكندرية؛ لمحاولتهم التأثير على الناخبين ودعم مرشحين بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

في الإسكندرية، تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة أول الرمل، من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

وفي إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة مستقلاً سيارة "ربع نقل" ملصق عليها صورة أحد المرشحين لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحه.

كما ضبطت (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة بمحيط دائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي سوهاج تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح إثنين من المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات لقبض على سماسرة الانتخابات لجيزة لقاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة