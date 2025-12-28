ضبط 4 متهمين بمحاولات التأثير على الناخبين في ثلاث محافظات

كتب-

واصلت وزارة الداخلية متابعتها لسير العملية الانتخابية، اليوم الأحد، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المخالفين في محافظات البحيرة وسوهاج والإسكندرية؛ لمحاولتهم التأثير على الناخبين ودعم مرشحين بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

في الإسكندرية، تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة أول الرمل، من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

وفي إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة مستقلاً سيارة "ربع نقل" ملصق عليها صورة أحد المرشحين لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحه.

كما ضبطت (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة بمحيط دائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي سوهاج تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح إثنين من المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.