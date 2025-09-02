الداخلية: ضبط 112 ألف مخالفة مرورية و144 سائقًا متعاطيًا للمخدرات في يوم واحد
11:22 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتب - علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية.
وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط 112 ألفًا و682 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص).
كما تم فحص 2281 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 135 حالة لتعاطي المواد المخدرة.
وفي السياق نفسه، واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1076 مخالفة مرورية متنوعة، بينها (تحميل ركاب مخالف، عدم توافر شروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة)، إضافة إلى فحص 182 سائقًا، وتبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المخدرات.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 26 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفة قوانين المرور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
