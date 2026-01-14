السكة الحديد تكشف واقعة تلاعب في تذاكر "تحيا مصر" وتحذر المواطنين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، أنه في إطار حرصها على حماية حقوق الركاب، والحفاظ على المال العام، وضمان نزاهة منظومة بيع تذاكر القطارات، تلاحظ قيام بعض وكلاء البيع بتكرار طباعة عدد من تذاكر قطارات ( تحيا مصر ) بنفس التسلسل علي بعض خطوط الضواحي.

وتمكنت "الهيئة" من كشف إحدى وقائع التلاعب التي قام بها أحد وكلاء البيع والتجار المعتمدين ببعض منافذ البيع لتذاكر السفر.

وأسفرت أعمال المتابعة الدقيقة والتنسيق بين الجهات المختصة بالهيئة عن ضبط أحد الوكلاء، بعد ثبوت قيامه بطباعة وبيع تذاكر سفر مكررة للركاب بالمخالفة للقانون وللتعليمات المنظمة لمنظومة البيع الإلكتروني، إذ تم ضبطه متلبسًا وبحوزته عدد من التذاكر المحررة بالمخالفة.

وقامت السكة الحديد، على الفور، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وصدور حكم قضائي بالحبس لمدة 6 أشهر.

وأكدت سكك حديد مصر، على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بالركاب أو المال العام، وأنها مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على جميع منافذ ووكلاء بيع التذاكر، سواء المباشرين أو المعتمدين من خلال شركات التحصيل الإلكتروني.

وأهابت "الهيئة"، بجميع وكلاء البيع المعتمدين الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل، محذرة من أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة دون استثناء.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الركاب بضرورة التأكد من استلام تذكرة رسمية صحيحة ومطابقة للبيانات، والإبلاغ فورًا عن أي ممارسات غير قانونية، دعمًا لجهود الهيئة في تطوير الخدمة وتحقيق الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

25 صورة جوية تكشف أحدث الأعمال بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع