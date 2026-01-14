وزير الري يتابع إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمناقشة إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال تطوير منظومة الرصد المائي والتليمترى بالوزارة.

وبحسب بيان الري تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه حتى الآن من جهود أجهزة الوزارة في تطوير منظومة الرصد المائي والتليمترى، لا سيما فيما يتعلق بتوفير بدائل منخفضة التكلفة لمنظومات التليمترى، بما يدعم خطة الوزارة للتوسع في تغطية شبكة التليمترى على مستوى الجمهورية.

كما تضمن الاجتماع مناقشة العروض التقديمية المقدمة من كلٍ من الإدارة المركزية للرصد المائي والتليمترى ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، والذين تضمنا جهود التعاون المشترك بين الجهتين فى توفير بدائل منخفضة التكلفة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه أعمال التطوير المستقبلية.

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار العمل على تطبيق الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والسعي لتعزيز استخدام وتوطين أحدث التكنولوجيات بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، فإنه يتم العمل على تعزيز كفاءة متابعة حالة المياه من خلال منظومة التليمترى، مع التوسع في نطاق التغطية الجغرافية لشبكة التليمتري.

وأوضح سويلم أن خطة الوزارة لتطوير عملية توزيع وإدارة المياه والجاري تنفيذها حالياً تهدف لتوفير التصرفات المائية المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين الفعلية على الترعة، من خلال إحلال وصيانة بوابات أفمام الترع، وتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم، وهو ما حققت الوزارة فيه نجاحات كبيرة خلال فترة الماضية .

وقد وجّه سويلم خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في تطوير منظومة الرصد المائي والتليمترى، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة باعتبارها أحد الشرايين الرئيسية لمنظومة إدارة المياه بالوزارة، وأحد أهم الأدوات القادرة على توفير صورة متكاملة للمنظومة المائية أمام متخذى القرار، وإتاحة كمٍ كبير من البيانات الداعمة لعملية اتخاذ القرار .

كما وجّه سويلم بضرورة استمرار وتعزيز التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والأجهزة التنفيذية بالوزارة، للإسراع في تنفيذ أعمال التطوير، والاتجاه نحو الحلول العملية القابلة للتطبيق، بما يخدم مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه.

