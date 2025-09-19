كتب- صابر المحلاوي:

انهار عقار سكني مكون من 5 طوابق بمنطقة باب الشعرية في القاهرة، اليوم السبت، دون وقوع خسائر في الأرواح، بعدما نجحت الأجهزة المختصة في إخلائه من السكان قبل الحادث، وسط حالة استنفار من قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية التي هرعت إلى موقع الانهيار للتعامل مع الموقف.

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة تفيد بانهيار العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإسعاف، مصحوبة بعدد من سيارات الإنقاذ البري.

التحريات الأولية لرجال المباحث كشفت أن العقار كان قد تم إخلاؤه من السكان قبل أيام من الانهيار، الأمر الذي حال دون سقوط ضحايا، فيما أسفر الحادث عن إصابة شخصين فقط باختناق جراء الغبار الكثيف، وتم إسعافهما بواسطة سيارات الإسعاف المتواجدة بمحيط العقار.

ويجري رجال المباحث تحريات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، من خلال سؤال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

تم التحفظ على موقع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما كلفت جهات التحقيق المختصة لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار وحصر التلفيات، وبيان ما إذا كانت هناك عقارات مجاورة معرضة للخطر.