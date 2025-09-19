الداخلية تكشف ملابسات فيديو "دهس سيدة الشرقية"

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق في صان الحجر بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وحددت الأجهزة الأمنية، السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل تبين أنها "مصابة بكسر بالساقين" مقيمة بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات، من إلقاء القبض على سائق السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو المتداول، وتبين أنه عامل "لا يحمل رخصة قيادة" مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة لاختلال عجلة القيادة بيده، وعلل هروبه خشية المسائلة القانونية.

تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال قائدها.