خيانة داخل البيت.. خادمة أجنبية تستولي على ذهب ومبلغ مالي بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط خادمة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بعد تورطها في واقعة سرقة داخل منزل تعمل به بمنطقة السلام أول.

وكشفت التحريات أن المتهمة استولت على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من مسكن السيدة المخدومة. وبإرشادها، تم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.