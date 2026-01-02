طلقة خرطوش تشعل خلافات الجيرة بين سائقي الحدائق

كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق لشروعه في قتل جاره رميًا بالرصاص، لوجود خلافات جيرة بينهما في الحدائق بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إحدى المستشفيات، تفيد بإستقبال سائق - مقيم بدائرة القسم) مصاب "بالعين اليمنى" إثر إدعاء مشاجرة بسلاح نارى بمحل سكنه.

بالانتقال وسؤاله قرر حدوث مشاجرة بينه وبين سائق - مقيم بذات العنوان لخلافات بينهما حول الجيرة ،قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" مما أدى إلى إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات ضبط المذكور ، وبحوزته السلاح النارى الُمستخدم فى التعدى، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.