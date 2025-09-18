كتب ـ رمضان يونس:

قررت المحكمة المختصة بالقاهرة، رفض التظلم الإداري بشأن دعوي انجي حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة 6 أكتوبر، على قرار رفض الدعوى التي طالب فيها بإبطال تعيين الدكتور أحمد الدجوي رئيسًا لمجلس شركة "دار التربية". وفق ما أكده دفاع الدكتور نوال الدجوى.

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برفض الدعوى المقامة من إنجي منصور، حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، والتي طالبت فيها بصحة ونفاذ نقل ملكية أسهم شركة "دار التربية" لصالحها، كما طالبت بإبطال تعيين الدكتور أحمد الدجوي رئيسًا لمجلس الإدارة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة.

وفي وقت سابق، كشف المحامي ياسر صالح، دفاع حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، عن تفاصيل الحكم الصادر في الدعوى.

وقال "صالح" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المحكمة رفضت دعوى إنجي منصور، التي طالبت فيها بإثبات صحة ونفاذ نقل ملكية أسهم شركة "دار التربية" إلى اسمها.

وكانت إنجي محمد منصور قد أقامت الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، مدعيةً أحقيتها في الحصة المشار إليها من الشركة التعليمية، بناءً على توكيل صادر لها من جدتها، الدكتورة نوال الدجوي.