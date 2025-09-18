إعلان

بعد فيديو كشف نشاطهم السري.. سقوط 8 تجار مخدرات في القليوبية

12:53 م الخميس 18 سبتمبر 2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء ترويجه للمواد المخدرة بالقليوبية، وسط توافد عدد من المتعاطين عليه لشراء المخدر.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت القوات من تحديد وضبط المتهم الرئيسي، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر "البودر" ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، إلى جانب ضبط 7 أشخاص آخرين بحوزتهم كميات من المخدر ذاته. وبمواجهتهم، أقر المتهم الأول بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، بينما اعترف الباقون بحيازتها للتعاطي.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

