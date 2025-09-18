الحلم تحوّل إلى كابوس.. ضبط نصابين الهجرة المزيفة بالغربية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين في طنطا لاتهامهما بالنصب على المواطنين عبر إيهامهم بقدرتهما على توفير فرص عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية.

وأكدت التحريات أن المتهمين حصلا على أموال من عدد من الضحايا بزعم توفير عقود عمل خارج البلاد، قبل أن يتبين عدم صحة تلك الادعاءات.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، استهدفت القوات المتهمين وضبطتهما داخل دائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وخلال عملية الضبط عُثر بحوزتهما على جهاز لاب توب وأربعة هواتف محمولة، أظهر الفحص الفني لها احتواءها على أدلة رقمية تثبت تورطهما، بالإضافة إلى مستندات تخص أشخاصًا راغبين في السفر، ما عزز صحة البلاغات المقدمة ضدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، مؤكدين ممارستهما نشاطًا إجراميًا منظمًا يستهدف المواطنين الراغبين في السفر عبر عقود وهمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها لملاحقة مرتكبي جرائم النصب المرتبطة بالهجرة الوهمية وفرص العمل المزيفة.

