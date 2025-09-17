إعلان

رضيع ملقى في الشارع.. قصة صادمة وراء واقعة هزت الجيزة

06:06 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

رضيع بالشارع - تعبيرية

كتب - محمد شعبان:

صدمة في شوارع الجيزة بعد العثور على رضيع حديث الولادة عمره أسبوعين ملقى في الشارع، وسط حيرة المارة الذين هرعوا لإبلاغ الشرطة.

رئيس مباحث الجيزة وصل إلى مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة لتتبع ملابسات الحادث. النتائج كانت صادمة، حيث تم التوصل إلى فتاة لم تكمل عامها العشرون اعترفت بارتكاب الواقعة.

أمام العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، اعترفت المتهمة أن الرضيع نتيجة علاقة غير شرعية مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي، وأنها تخلصت منه بإلقائه بالشارع خوفًا من الفضيحة.

علاقة يغر شرعية راغبي المتعة الجيزة حمل سفاح
