فيديو يثير الجدل.. سيدات وأطفال يمارسون التسول في الإسماعيلية والداخلية تتدخل

02:00 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المتهمين

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من السيدات والأطفال وهم يتخذون أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية مقرًا لأعمال التسول واستجداء المارة، مما عرّض حياتهم وحياة قائدي السيارات للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمات على الواقعة، وتبين أنهن 3 سيدات بصحبة طفلي إحداهن البالغين من العمر 8 و6 سنوات. وبمواجهتهن، أقرّت المتهمات بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار الجهود الأمنية للتصدي لمثل هذه الممارسات حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.

3 سيدات وطفلان التسول شوارع الإسماعيلية أجهزة وزارة الداخلية
