إعلان

10 مصابين في حادث ميكروباص بعد كوبري الرحاب

07:10 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

حادث ميكروباص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق القاهرة السويس الصحراوي مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد كوبرى الرحاب.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام ميكروباص بعمود إنارة اتجاه القاهرة مما أسفر عن سقوط 10 مصابين نقلوا إلى مستشفيي الشروق والشفا بالتجمع للعلاج.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث كوبري الرحاب المرور القاهرة عمود إنارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه