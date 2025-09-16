10 مصابين في حادث ميكروباص بعد كوبري الرحاب

كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق القاهرة السويس الصحراوي مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد كوبرى الرحاب.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام ميكروباص بعمود إنارة اتجاه القاهرة مما أسفر عن سقوط 10 مصابين نقلوا إلى مستشفيي الشروق والشفا بالتجمع للعلاج.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.