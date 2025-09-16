إعلان

سقط عليهم عمود خرسانة.. إصابة 4 عمال بموقع إنشاء كوبري بالبردشين

07:07 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

محور الفريق كمال عامر

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة امتداد كمال عامر قبل الطريق الأوسطي حادثًا مؤسفًا مساء اليوم، بعدما سقط عمود خرساني داخل موقع تحت الإنشاء بكوبري كمال عامر.

الحادث أسفر عن إصابة 4 عمال كانوا متواجدين بموقع العمل، حيث جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى البدرشين لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

القوات الأمنية والجهات المختصة انتقلت إلى مكان الواقعة لفرض طوق أمني، ومباشرة التحقيقات حول أسباب سقوط العمود الخرساني، والتأكد من سلامة باقي أجزاء الموقع الإنشائي.

