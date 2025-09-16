الظهور الأول للمتهم بالبدلة الحمراء في قضية مقتل مينا موسى

كتب - رمضان يونس:

شهدت محكمة استئناف جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، الظهور الأول للمتهم الأول في قضية مقتل الممرض "مينا موسى"، مرتديًا البدلة الحمراء الخاصة بالمحبوسين، خلال جلسة نظر الاستئناف على حكم إدانته بالإعدام.

وأثار ظهور المتهم بالبدلة الحمراء اهتمام الحضور داخل قاعة المحكمة، فيما بدا عليه توتر واضح خلال استماع المحكمة لمرافعة الدفاع والنيابة العامة.

خلال الجلسة التي عقدت في غرفة المداولة، طالب المستشاران محمد عامر وأحمد سامي المليجي من هيئة المحكمة بتأييد حكم أول درجة الصادر بحق الجناة بالإعدام والمؤبد، مؤكدين دعمهم لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وترافع محمد الجبالي، وكيلًا عن المتهم الثاني، مدعيًا انتفاء اشتراك المتهم الثاني مع المتهم الأول وعدم علمه بما كان يخطط له لتنفيذ الجريمة، كما أشار إلى عدم رصد كاميرات المراقبة للمتهم الثاني في مسرح الواقعة أثناء ارتكاب القتل والتخلص من الجثة.

وأوضح الجبالي في مرافعته أمام المحكمة أن المتهم الأول، المدان بالإعدام، أدلى باعتراف تفصيلي بارتكاب الجريمة، وأقر بأن المتهم الثاني لم يكن على علم بها، وأنه شارك فقط في احتجاز الممرض دون معرفة نوايا الأول.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية قد أدانت المتهم الأول بالإعدام شنقًا، والثاني بالسجن المؤبد، في واقعة قتل الممرض "مينا موسى"، وتقطيع جسده والتخلص منه في إحدى الترع، بعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية الشرعي في القضية.

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، نظرًا لما ارتكباه من أفعال إجرامية بحق المجني عليه.

وخلال استجواب المتهم الأول، ذكر أنه لا يتذكر أي شيء ويعاني من مرض بالقلب، وطالب بتوفير العلاج له، بينما أنكر المتهم الثاني التهمة المنسوبة إليه قائلًا: "والله ما عملت معاه حاجة".

وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد ثبوت قيامهما بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن المتهمين طمعا في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين برواتب مغرية، لاستدراج الضحية بحجة توفير فرصة عمل، مع إغراءه بمقابل مادي ضخم.

