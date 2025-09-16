قرار من الجنايات في جريمة "عجوز العمرانية" والعاطلين

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة عاطلين إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، على خلفية اتهامهما بالتعدي على مسن إثر مشادة كلامية نشبت بينهم بسبب منع المجني عليه أحد المتهمين من دخول العقار الذي تقيم فيه زوجته العرفية بمنطقة الطالبية بالجيزة.

وعدلت هيئة المحكمة قيد ووصف الجريمة من "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" إلى "الضرب المفضي إلى الموت"، بعدما شككت في صحة إسناد الاتهام.

وخلال الجلسة، طالب حسن يوسف، دفاع المتهمين، من هيئة المحكمة مناقشة شاهدي الإثبات الثالث والسادس الوارد اسماهما بأوراق الدعوى، بالإضافة إلى الطبيب الشرعي محرر تقرير الصفة التشريحية.

وأحالت نيابة الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بالتعدي على مسن إثر مشادة كلامية دارت بينهم بسبب منع المجني عليه دخول أحد المتهمين العقار الذي تقيم فيه زوجته العرفية بمنطقة الطالبية.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 8144 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 1947 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "ع.أ" و"ر.م" تهمة الضرب العمدي للمجني عليه "محمد ع."، حيث سددا له عدة ضربات بأيديهما استقرت في منطقة الرأس، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته دون أن يقصدا قتله، إلا أن الضرب أفضى إلى وفاته، وذلك يوم 14 أبريل الماضي بدائرة قسم الطالبية.

وكشفت تحريات المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المسن بيده، فيما حاول المتهم الثاني فض المشاجرة. وأكدت التحريات عدم وجود دليل على اعتداء المتهم الثاني على الضحية.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الإصابات الموصوفة بوجه المجني عليه إصابات رضية حيوية ناتجة عن المصادمة بجسم صلب، وأن الوفاة تُعزى إلى الحالة المرضية للقلب، حيث أدى الانفعال النفسي والجسدي المصاحب للمشاجرة إلى زيادة العبء على القلب، ما تسبب في أزمة قلبية أودت بحياته.

وأنكر المتهمان أمام جهات التحقيق تهمة القتل، مؤكدَين أن ما حدث كان مجرد مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي دون نية للقتل. وأوضح المتهم الأول أن المجني عليه منعه من دخول العقار بدعوى وجود علاقة غير شرعية بينه وبين إحدى السيدات، لكنه أكد أنها زوجته عرفيًا.

وخلال استجوابها، أكدت "منى.م" أنها متزوجة عرفيًا من المتهم الأول "عبد الوهاب" منذ 24 فبراير 2025، وقدمت وثيقة الزواج العرفي للنيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على المتهمين "ع. أ" و"ر. م" لاتهامهما بالاعتداء على المجني عليه والتسبب في وفاته إثر المشاجرة.