شاب يسرق صنابير مياه من داخل مسجد بالإسكندرية.. والأمن يتحرك

01:42 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

المتهم

background

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء سرقة صنبور مياه من داخل أحد المساجد بالإسكندرية.
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، ونجحت فرق البحث في تحديد وضبط مرتكب الواقعة (حداد – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة).
وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب السرقة على النحو الظاهر في الفيديو، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شاب يسرق صنابير مياه الإسكندرية سرقة المساجد
