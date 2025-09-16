ضبط 110 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. وفحص السائقين يكشف 113 حالة تعاطي مخدرات
11:41 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لمواجهة المخالفات وضبط الخارجين على القانون وتحقيق الانضباط المروري.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 110644 مخالفة متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، المواقف العشوائية، ومخالفة شروط التراخيص.
كما فحصت الأجهزة الأمنية 2012 سائقًا على الطرق، ليتبين إيجابية 113 حالة لتعاطي المواد المخدرة.
وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، ضبطت القوات 1111 مخالفة مرورية شملت تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، بجانب فحص 168 سائقًا، ثبت إيجابية 10 منهم لتعاطي المخدرات.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 26 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة لقوانين المرور.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لتحقيق الانضباط المروري وضبط الحالة على مختلف الطرق والمحاور.
