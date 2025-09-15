الحماية المدنية تنقذ مطعم شهير بالدقي من جحيم النار (صور)

قضية حادث قطاري الزقازيق .. حبس 4 موظفين بالسكة الحديد عامًا مع إيقاف التنفيذ

كتب ـ رمضان يونس:

سيطرت قوات الحماية بالجيزة، على حريق نشب في مدخنة بأحد المطاعم الشهيرة بالدقي، دون اي خسائر بشرية أو وقوع إصابات.

إدارة شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل مطعم شهير بالقرب من كوبري الدقي أمام شارع مصدق.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد اللهب إلى باقي العقار والمحلات المجاورة،

جهود رجال الإطفاء، منعت امتداد لهب النار إلى باقي العقار، بعد أن حاصرت النيران، فيما تجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

معاينة الشرطة الأولية، بينت أن الحريق نشب في المدخنة وسرعان ما امتد لهب النيران إلى خارج المطعم.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.