مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شخص داخل مركز شرطة منيا القمح

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمنى، صحة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتسبب مركز شرطة منيا القمح بالشرقية في وفاة شقيقه لاصطحابه من إحدى المستشفيات عقب تعرضه لحادث تصادم واحتجازه بالمركز والاعتداء عليه بالضرب مجاملةً للمتسبب في الحادث لكونه شقيق أحد رجال الشرطة.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 11 أغسطس المنقضي تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بوقوع حادث تصادم بأحد الطرق بدائرة المركز بين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحد الأشخاص "مصاب بسحجات" ويستقلها خلفه شقيق القائم بالنشر "أُصيب بجرح بالرأس" وسيارة "ميكروباص - سارية التراخيص" تابعة لإحدى الشركات قيادة سائق بذات الشركة "شقيق أحد رجال الشرطة" تم ضبطه في حينه، وتم نقل المصابين مستقلي الدراجة النارية لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وعقب ذلك توجههما لمركز الشرطة من تلقاء أنفسهما لتحرير محضر بالواقعة، شعر المصاب الثاني بحالة إعياء وتم إعادته للمستشفى مرة أخرى بمعرفة أهليته وتوفى حال إسعافه.

وأفاد التقرير الطبي بوفاة المذكور بنزيف داخلي نتيجة كسر بالجمجمة ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات في الإطار القانوني دون مجاملةً لأحد، وبعرض قائد السيارة الميكروباص المتسبب في الحادث على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج الادعاءات المشار إليها.