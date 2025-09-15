إعلان

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شخص داخل مركز شرطة منيا القمح

02:12 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

مركز شرطة منيا القمح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمنى، صحة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتسبب مركز شرطة منيا القمح بالشرقية في وفاة شقيقه لاصطحابه من إحدى المستشفيات عقب تعرضه لحادث تصادم واحتجازه بالمركز والاعتداء عليه بالضرب مجاملةً للمتسبب في الحادث لكونه شقيق أحد رجال الشرطة.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 11 أغسطس المنقضي تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بوقوع حادث تصادم بأحد الطرق بدائرة المركز بين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحد الأشخاص "مصاب بسحجات" ويستقلها خلفه شقيق القائم بالنشر "أُصيب بجرح بالرأس" وسيارة "ميكروباص - سارية التراخيص" تابعة لإحدى الشركات قيادة سائق بذات الشركة "شقيق أحد رجال الشرطة" تم ضبطه في حينه، وتم نقل المصابين مستقلي الدراجة النارية لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وعقب ذلك توجههما لمركز الشرطة من تلقاء أنفسهما لتحرير محضر بالواقعة، شعر المصاب الثاني بحالة إعياء وتم إعادته للمستشفى مرة أخرى بمعرفة أهليته وتوفى حال إسعافه.

وأفاد التقرير الطبي بوفاة المذكور بنزيف داخلي نتيجة كسر بالجمجمة ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات في الإطار القانوني دون مجاملةً لأحد، وبعرض قائد السيارة الميكروباص المتسبب في الحادث على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج الادعاءات المشار إليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز شرطة منيا القمح وفاة شخص حادث تصادم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
تراجع العقارات وحصان الاستثمار الأسود ورئاسة الأهلي.. أبرز تصريحات ساويرس
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي