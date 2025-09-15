فيديو بيع مخدرات بالشارع يشعل مواقع التواصل.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله بعض الأشخاص أثناء ترويج المواد المخدرة في منطقة حلوان بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إنه بالفحص تم تحديد وضبط المتورطين في الواقعة، وعددهم 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، وعُثر بحوزتهم على كمية من الأقراص المخدرة وسلاحين أبيض.

وبمواجهتهم، أقر اثنان منهم بترويج المواد المخدرة وبيعها لباقي المتهمين، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

