بـ41 غرزة في الوجه.. قرار قضائي بشأن المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها بمصر القديمة

12:55 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

ضبط سيدة - تعبيرية

كتب– أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، تجديد حبس المتهمة بتشويه وجه خطيبة طليقها باستخدام شفرة موس في منطقة مصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بعرض المجني عليها، والتي خضعت لـ41 غرزة في الوجه، على الطب الشرعي لبيان حالتها الصحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى الفتيات مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بعد تعدي سيدة عليها بسلاح أبيض وإصابتها بجرح قطعي بالوجه.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمة "ربة منزل" مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الجريمة بدافع الغيرة، بعد شروع طليقها في الزواج من الضحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

