الأمن يضبط سيدة استغلت طفلتها في أعمال التسول بوسط القاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا صورة لسيدة تستغل طفلة في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة المشار إليها، وتبين أنها بصحبتها نجلتها البالغة من العمر 4 سنوات، والموجودة في الصورة المتداولة.

وبمواجهتها أقرت باستغلال طفلتها في أعمال التسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.