كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل قضية "مستريحين العجوزة"، التي يتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة استثمار زراعي أجنبي ومدير شركة مقاولات وسائق، بالاستيلاء على 33 مليون جنيه وعملات أجنبية من نحو 500 مواطن، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي والزراعي مقابل فائدة شهرية من ربح المال، إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل للمرافعة.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، برئاسة المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول، المتهمين الثلاثة، وهم رئيس مجلس إدارة شركة استثمار زراعي "أردني" الجنسية، ومدير شركة مقاولات، وسائق، إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بمنطقة العجوزة في الجيزة بزعم استثمارها مقابل أرباح شهرية تحت مسمى "أرباح".

وأسندت النيابة في القضية التي حملت رقم 104 لسنة 2025 للمتهمين: "ف. م" رئيس مجلس إدارة الشركة، و"س. ص" سائق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و"م. أ" مدير وشريك بشركة مقاولات شهيرة؛ تهمة تلقي أموال من المواطنين دون الحصول على ترخيص، بدعوى استثمارها في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني.

وأوضحت النيابة في أوراق القضية، التي تنظرها جنايات اقتصادية العجوزة والمقيدة برقم 1969 لسنة 2025 كلي اقتصادي شمال الجيزة، أن المتهمين دعوا الجمهور عبر إعلانات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضخ أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية مجزية.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية من المواطنين بلغت 33 مليونًا و642 ألفًا و900 جنيه مصري، بالإضافة إلى 307 آلاف و660 يورو، بزعم توظيفها عبر شركتهم الخاصة، ثم امتنعوا لاحقًا عن سداد العوائد أو رد أصل الأموال.