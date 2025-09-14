قوافل المحافظات.. استخراج 8685 بطاقة رقم قومي و39 ألف خدمة مميكنة

كتب- علاء عمران :

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لعدد من المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الثبوتية.

وأسفرت الجهود عن استخراج 8685 بطاقة رقم قومي، و39680 مصدرًا مميكنًا، كما قرر القطاع استمرار عمل القوافل اعتبارًا من 13 سبتمبر الجاري.

وتلقى القطاع عبر الخطوط المختصرة طلبات جماهيرية عاجلة لاستخراج 783 بطاقة رقم قومي و121 مصدرًا مميكنًا، إضافة إلى إيفاد مأموريات لـ 72 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات، وإنهاء إجراءات 265 مواطنًا بالعاصمة الإدارية والنوادي الخاصة، واستقبال 423 مواطنًا من كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي.

ولاقت هذه الجهود إشادة كبيرة من المواطنين لما وفرته من وقت وجهد وتيسير في تقديم الخدمات، تأكيدًا لحرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان في كافة تعاملاتها الخدمية.