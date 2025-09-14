إعلان

الداخلية تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد الدجوي

01:24 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

كتب - محمد الصاوي:

أكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية بشأن تقرير منسوب لخبراء الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، تضمن التشكيك في واقعة انتحار أحمد الدجوي والادعاء زورًا بأن الوفاة جنائية.

وكشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية بشأن تقرير منسوب لخبراء الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، زعم أن وفاة أحمد الدجوي ليست انتحارًا وإنما جنائية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الفحص أسفر عن أن التقرير المشار إليه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية، وتبين صدوره عن مركز استشاري فني للطب الشرعي "غير مرخص"، تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.

وأضاف البيان أن الطبيبة قامت بإعداد التقرير بمقابل مالي بناءً على طلب أحد أفراد أسرة المتوفى، معتمدة على معلومات مغلوطة دون التحقق من صحتها.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الخبر التالى:

