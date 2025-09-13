كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية المصرية المؤتمر الحادى عشر للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية بمدينة الغردقة خلال يومى 9 و10 سبتمبر 2025، فى إطار اهتمام وزارة الداخلية بإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى المجالات الأمنية وفقاً لمحددات "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026" التى أطلقها رئيس الجمهورية.

وشارك فى المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية بدول: المغرب، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجزائر، المملكة العربية السعودية، سوريا، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، فلسطين، موريتانيا، واليمن. كما شاركت وفود عن البرلمان العربى، المعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، فضلاً عن ممثلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وناقش المؤتمر عدة موضوعات، منها: نتائج تطبيق توصيات المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان، تجارب وزارات الداخلية العربية فى مجال حقوق الإنسان، مشروع خطة مرحلية أولى لتنفيذ "الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان فى العمل الأمنى"، آليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، ورؤية لتطوير إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية فى العصر الرقمى.

ويأتى تنظيم وزارة الداخلية للمؤتمر للسنة الرابعة على التوالى، فى إطار اهتمام الوزارة بتنفيذ سياسة أمنية عصرية تعلى من شأن حقوق الإنسان وفق رؤية متطورة، ما يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء الأمنى وضمان التوازن بين حفظ الأمن وصون الحقوق والحريات.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة