مساران يغيران دعوى "هيفاء وهبي" بشأن قرار المهن الموسيقية.. ما هما؟

كتب ـ رمضان يونس:

نظرت الدائرة "الثالثة "بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن المقدم من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية على قرار وقف نشاطها الفني في مصر، و انتهت بتأجيل الجلسة إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، وذلك للاطلاع على المستندات والردود المقدمة من الأطراف.

وقال المستشار ماجد حمدي محامي خالد التهامي مدير أعمال هيفاء وهبي السابق ومقدم الشكوى ضد الأخيرة، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن قرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بوقف نشاط "وهبي"، وعدم منحها تصاريح للغناء وعودة الفنانة للغناء في مصر وإحياء الحفلات يتطلب مساران لحل النزاع .

الأول، صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بوقف نشاط الفنان، إما الثاني هو تصالح الفنانة مع نقابة المهن الموسيقية ومدير أعمالها السابق خالد التهامي، ليصدر مجلس إدارة النقابة برئاسة الفنان مصطفي كامل بعودة الفنانة لممارسة الغناء في مصر مرة أخرى بعد حل النزاع.

تفاصيل الدعوى تعود إلى قرار صادر عن نقابة الموسيقيين في 16 مارس الماضي، بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة أي حفلات موسيقية في مصر، وهو ما وصفه مقيمو الدعوى بأنه "اعتداء صارخ على الحريات الدستورية"، خاصة حرية التعبير والإبداع الفني المكفولة في المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتان تحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب قرار قضائي.

وأكد تقرير المفوضين أن تدخل النقابة جاء خارج إطار القانون، دون سند قضائي أو تحقيق رسمي، مما يجعله باطلاً ومخالفاً لمبادئ دولة القانون.