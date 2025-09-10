كتب - محمود الشوربجي:

جريمة قتل مأساوية شهدت إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعدما أقدمت عروس شابة على إنهاء حياة زوجها بعد مرور 5 أيام فقط على زواجهما.

الضحية، شاب يُدعى "الشحات. م"، يبلغ من العمر 28 عامًا، كان قد تقدم لخطبة "أميرة. س"، 20 عامًا، ربة منزل، بعد ترشيحها له من أحد الأقارب.

تمت الخطبة التي استمرت قرابة عام ونصف، وبدا أن العلاقة تسير بشكل طبيعي من جانب العريس، بينما كانت العروس تُخفي مشاعر رفضها لهذه الزيجة، والتي صرّحت لاحقًا أنها تمت تحت ضغط أسري، قائلة: "مبحبوش ومش عايزاه وأهلي أجبروني عليه."

في فبراير 2018، أُقيم حفل الزفاف وسط فرحة الأهل والأصدقاء، وانتقل العروسان إلى عش الزوجية. لكن خلف الأبواب المغلقة، كانت العروس تخطط لإنهاء الزواج بطريقة مأساوية، بعد أن قررت التخلص من زوجها نهائيًا.

خلال الأيام الأولى للزواج، امتنعت الزوجة عن العلاقة الزوجية، متعللة بعذر شرعي، وعندما بدأ الزوج يشك في سلوكها، طلب عرضها على طبيبة مختصة للتأكد من سلامتها، وفي تلك اللحظة تسارعت الأحداث، وبدأت الزوجة في تنفيذ خطتها للتخلص منه.

استغلت الزوجة انشغال الجميع، وطلبت إحضار سم فئران بحجة وجود "فأر في المطبخ"، ثم قامت بوضع كمية منه في كوب عصير أعدته لزوجها، وقدّمته له: "اشرب عشان تهدى شوية".

ما هي إلا دقائق قليلة حتى بدأ الزوج يشعر بألم شديد، وطلب النجدة من والده، الذي صعد إليه ليجده في حالة إعياء شديدة، وأخبره الابن أن زوجته دست له السم في العصير.

حاول الأب نقله سريعًا إلى مستشفى الدلنجات المركزي، ومنه إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، لكن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة في واقعة تعود إلى مطلع عام 2018.

تقرير الطب الشرعي أكد وجود مادة سامة – سم فئران – في العصير الذي تناوله الزوج، وهو ما أدى إلى وفاته نتيجة التسمم الفسفوري، وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، التي باشرت التحقيق.

وبعد إلقاء القبض على الزوجة، اعترفت بارتكاب الجريمة، وأوضحت أن دافعها كان رغبتها في إنهاء الزواج والارتباط بشخص آخر تربطها به علاقة عاطفية سابقة.

تمت إحالة المتهمة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات، وفي جلسة 27 يوليو 2020، قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، بإحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

